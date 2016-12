La sûreté de wilaya honore notre chef de bureau à Constantine

Notre journaliste et chef de bureau à Constantine, Ikram Ghioua, a été primée par la sûreté de wilaya de Constantine dimanche dernier à l'occasion de la Fête arabe de la police. Notre journaliste est connue pour son dévouement à son métier et son objectivité dans le traitement des sujets sensibles, notamment sécuritaires. Cette distinction lui a été exprimée en tant que considération au même titre que trois autres journalistes engagés sur le terrain. Lors de la célébration de cette journée qui a eu lieu au Centre culturel Malek-Haddad en présence des autorités civiles et militaires ainsi que la communauté arabe de Syrie, Jordanie, Tunisie et bien d'autres invités des pays arabes, un hommage vibrant a été rendu au policier assassiné en octobre dernier, en présence de sa famille. La sûreté de wilaya ne manquera pas d'honorer également la famille du défunt Mohamed Tahar Fergani, des policiers en retraite, ainsi que quelques sportifs.