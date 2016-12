Le cachet "Halal" devenu obligatoire

Les opérateurs économiques sont dans l'obligation d'apposer la marque «Halal» sur les produits alimentaires exportables à partir du mois de juin de l'année prochaine.

Une fois cet arrêté interministériel validé et publié au Journal officiel, l'Algérie disposera officiellement d'un organisme chargé de la certification des produits «Halal», et l'installation d'un Comité national pour le suivi du processus de certification et de l'apposition de la marque «Halal» sur des produits qui seront définis par ce comité. L'arrêté a été élaboré par cinq départements ministériels. Il s'agit des ministères chargés respectivement du Commerce, de l'Agriculture, l'Industrie, les Affaires religieuses et la Santé.