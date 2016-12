Ça ce passe à l'école Mohamed-Aâlik de Hydra

Il se passe des choses incroyables au niveau de l'école Mohamed-Aâlik de Hydra (Alger). Des élèves qui n'ont pas de professeur de français depuis le début de l'année ont été conviés à passer un examen de....langue française. Qui est responsable de cette situation? personne bien sûr, en tout cas on ne le saura jamais. Qui payera la facture de cette incartade? les élèves sans doute. Dans la primaire de cette école, l'Education nationale s'est pourtant investie dans la double mission d'éduquer et instruire, mais l'école Mohamed-Aâlik est devenue le laboratoire à décerveler.

Le droit des enfants à l'instruction a cédé la place à des méthodes visant l'incapacité de penser, de réfléchir et...ou simplement de critiquer. La vérité, c'est que malgré l'encadrement familial, les échecs constatés ou hypocritement dénoncés semblent correspondre à un but recherché.