L'équipe féminine de football de Saint-Denis à Tikjda

Le club de football féminin français de Saint-Denis se trouve depuis avant-hier au Centre national des sports et de loisirs de Tikjda en provenance de Béjaïa pour effectuer deux journées d'entraînement. L'équipe est constituée d'une délégation de 30 personnes dont 23 joueuses. Le club de Saint-Denis a été invité par le club de football féminin d'Akbou (Béjaïa) dans le cadre d'une initiative d'échange culturel et sportif. Après les deux jours d'entraînement au Cnslt, l'équipe de Saint-Denis ralliera la commune d'Ouzellaguen (Béjaïa) où elle disputera un tournoi international organisé par le CF Akbou en collaboration avec la Ligue de football féminin. Quatre clubs participent à cette manifestation sportive et culturelle, à savoir le CFA, le club de Saint-Denis, le club d'Ouzellaguen et celui d'Amizour. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel et sportif, duquel l'équipe algérienne a été invitée l'an dernier à Paris par ce même club du Racing de Saint-Denis.