Le 2ème Salon de la datte à Biskra fait le plein

Ouverte samedi dernier à Biskra, en présence de diplomates de 27 pays dont les trois ambassadeurs d'Indonésie, d'Iran et du Yémen, la seconde édition du Salon international de la datte (Sidab) bat son plein, à la grande joie des nombreux visiteurs venus parfois des wilayas voisines. Le déplacement valait la peine car la grande exposition du salon étale les diverses variétés de dattes molles et sèches dont la célèbre Deglet Nour, Degla beïdha, Tandbouchet et leurs dérivés (farines, miel, alcool, confiture). La manifestation réunit des producteurs de dattes de Biskra, de Ouargla, d'El Oued et de Ghardaïa et industriels nationaux et étrangers. Le Sidab est aussi l'occasion de mettre en contact direct les producteurs de dattes, les distributeurs, les exportateurs, les industriels et les banques. La wilaya de Biskra compte un patrimoine phoenicicole de 4,4 millions de palmiers-dattiers dont la récolte de datte 2017 devra avoisiner les 4,35 millions de quintaux dont 3 millions de quintaux de la variété Deglet Nour. Reste à espérer que le prix très élevé redevienne vite à la portée des petites bourses.