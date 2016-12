Les maladies cardiaques tuent plus que le cancer

Les maladies cardiovasculaires constituent un grave problème de santé publique en Algérie depuis les 20 dernières années. En effet, elles fauchent deux fois plus d'Algériens que le redoutable cancer et le diabète. C'est la triste réalité révélée lors du 20ème Congrès international de la Société algérienne de cardiologie. Des chiffres qui donnent froid dans le dos et confirment que les Algériens sont de plus en plus sujets à des attaques, parfois imprévisibles. Selon la présidente de la Société algérienne de cardiologie (SAC), 41% des décès en Algérie sont directement liés à ces maladies. Et le constat souligne que ces maladies cardiovasculaires ne touchent pas uniquement une certaine catégorie de la population car il devient avéré que ces graves pathologies touchent de «nombreuses catégories socioprofessionnelles, y compris des jeunes de plus en plus nombreux». Pourquoi cette prolifération? Les spécialistes des services d'oncologie des différents CHU évoquent la «transmission génétique, le mode de vie, la mauvaise alimentation, la sédentarité et le tabagisme», autant de facteurs favorisant l'apparition de ces maladies.