Un drone qui vole presque comme un oiseau

Des ingénieurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse) ont imaginé un drone doté d'ailes rétractables et recouvertes de plumes. De quoi le rendre plus maniable et lui permettre de mieux s'adapter à différentes conditions de vol (vents, obstacles, etc.). En matière de techniques de vol, les oiseaux disposent d'une large palette de possibilités. Pour éviter des obstacles, virer serré ou résister aux, les oiseaux ont en effet développé des ailes à hautes performances. Os, plumes et muscles, en une configuration sophistiquée, permettent aux oiseaux de prendre leur envol et de virevolter à loisir. La structure des ailes, tout particulièrement, est ainsi faite qu'ils sont capables d'en modifier l'envergure ou la forme, permettant toutes sortes de prouesses. Pour braquer, par exemple, ils peuvent étendre l'une de leurs ailes et rétracter l'autre. Le drone de l'Epfl reproduit partiellement cette structure.