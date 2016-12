Une fête de la police arabe et des promotions

Le Palais de la culture Mohamed-Boudiaf, à Annaba, a accueilli le 18 du mois en cours, une cérémonie commémorant la création de la police arabe, en 1972, à El Aïn (Emirats arabes unis). La cérémonie a été rehaussée par la présence du consul général de Tunisie et un représentant de la police arabe. M.Aggoun Brahim, contrôleur et chef de la sûreté de wilaya, rendu hommage aux forces de police pour leur dévouement au service des citoyens, soulignant la qualité des relations interarabes entre les services de sécurité. A cette occasion, des promotions ont été fêtées et la sûreté de wilaya de Annaba compte désormais, outre deux commissaires divisionnaires, cinq nouveaux commissaires principaux, un commissaire, un inspecteur principal, un brigadier-chef et deux brigadiers.