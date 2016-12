Une hausse de 20% des assurances automobiles début 2017

Les assurances automobiles vont connaître une hausse de 20% à partir du 1er janvier 2017. L'augmentation sera graduelle et étalée sur deux ans. Tous les six mois, les assureurs appliqueront une hausse de 5% afin d'atténuer les effets sur les automobilistes. Cette hausse, précise-t-on du côté de l'Union algérienne des assureurs et des réassureurs (UAR), ne concerne que le segment «responsabilité civile» ou ce qui est communément appelé «l'assurance obligatoire».Quand un automobiliste s'acquitte d'une assurance tous risques à titre exemple, il s'offre cette assurance «responsabilité civile (RC)», qui couvre «les dommages causés aux tiers», ainsi que d'autres garanties relatives aux vol, incendies, bris de glaces...En d'autres termes, la RC ne représente qu'une partie des assurances des automobilistes contractant des contrats «tous risques» auprès des assureurs.