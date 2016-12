La fausse vidéo d'Alep

La police égyptienne a interpellé une équipe de tournage qui mettait en scène un enfant blessé pour diffuser ces images sur les réseaux sociaux en affirmant qu'elles provenaient d'Alep. N'était-ce cette intervention, l'histoire de la fille aurait fait la Une des journaux occidentaux. Plusieurs personnes qui étaient en train de mettre en scène des photos d'une petite fille blessée ont été interpellées. Elles avaient l'intention de diffuser sur les réseaux sociaux la vidéo qu'elles venaient de réaliser pour illustrer les ravages de la guerre à Alep en Syrie. «L'équipe de tournage qui comprend les assistants du photographe et les parents de l'enfant est détenue dans la province de Port Said», a expliqué le ministère égyptien de l'Intérieur. La police est tombée par hasard, lors d'une patrouille, sur le tournage qui avait lieu dans un bâtiment détruit. Ils ont été intrigués par une petite fille qui portait une robe blanche recouverte de «sang», qui s'avérera finalement être de la peinture. Elle tenait dans ses mains un ours en peluche taché du même «sang» et avait les bras bandés.