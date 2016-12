Le tramway de Ouargla est arrivé

Le premier tramway de la ville de Ouargla a été livré mardi 21 décembre par la société Cital, joint-venture détenu par Ferrovial, Entreprise Métro d'Alger (EMA) et Alstom, au centre de maintenance et dépôt des tramways de la wilaya éponyme. La livraison a été effectuée en présence du wali de Ouargla, M.Saâd Agoudjil. Ce tramway, le premier d'une série de 22 livraisons commandées en 2014 par l'EMA, circulera sur la nouvelle ligne (env. 10km, 16 stations) reliant la vieille ville (El Ksar) à la nouvelle ville (Haï Nasr) en passant par le centre-ville de Ouargla. Cette nouvelle ligne -qui comprend un centre de maintenance et dépôt- devrait ouvrir fin 2017. D'une longueur de près de 44 mètres, le tramway de Ouargla peut transporter plus de 400 passagers à son bord.