Une "appli" pour les abstentionnistes

Un groupe de «cybermilitants» algériens très actif sur le Net entend développer une application destinée à ce qu'il qualifie de «majorité» silencieuse, dans la perspective des prochaines élections législatives. Le principe de cette «appli» est on ne peut plus simple. Il s'agit d'inviter spécifiquement les abstentionnistes à voter, non pas pour des candidats physiques, mais pour des programmes qui n'ont rien à voir avec les partis politiques. Les «cybermilitants» qui se veulent les représentants des «sans voix», entendent sensibiliser les citoyens sur la nécessité de s'intéresser aux programmes plutôt qu'aux candidats. Une oeuvre de sensibilisation que beaucoup de partis participant aux législatives ne manqueront pas de soutenir, voir y participer, en encourageant leurs militants à télécharger l'application.