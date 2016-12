L'Institut français d'Algérie lance des appels à projets

Deux appels à projets ont été lancés par l'Institut français d'Algérie. Ils concernent les domaines culturels et artistiques ainsi qu'universitaires et de recherche. Les projets culturels et artistiques visent à favoriser de manière privilégiée les projets s'inscrivant dans les axes prioritaires de la coopération culturelle entre la France et l'Algérie, à savoir: l'émergence de jeunes talents; les structures associatives; les projets novateurs dans le domaine de la création contemporaine. Le secteur de la coopération universitaire et de la recherche vise de son côté à soutenir des projets de collaboration universitaire ou de recherche entre un établissement français et un établissement algérien. Sont concernés par cet appel les projets de recherche et de valorisation de la recherche ainsi que le développement de formations universitaires innovantes et/ou professionnalisantes. L'intégralité de l'appel à projets ainsi que les modalités de candidatures sont disponibles sur le site de l'Institut français: http://www.if-algerie.com.