La vidéo trônera sur Internet dans les prochaines années

L'Internet va replonger l'humanité dans l'oralité. L'ère de l'écrit tire à sa fin, puisque la vidéo représentera plus de 80% du trafic Internet dans les prochaines années, dans un univers médiatique dominé par la production de contenus sur Internet, ont indiqué plusieurs experts ayant pris part à une conférence sur l'innovation numérique organisée récemment par la BBC à Londres.

Ces conclusions ont été particulièrement mises en avant par le chercheur britannique et expert des médias numériques, Damian Radcliff, qui a affirmé, lors de cette rencontre, que le trafic sur Internet sera dominé, globalement, par l'information sous tous ses aspects, y compris celle liée au divertissement, un contenu très prisé à travers le monde, notamment dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Mena).