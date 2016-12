Mechtras: 150 foyers laissés en rade par Sonelgaz

La direction régionale de la Sonelgaz et l'entreprise Trigaz ont-ils oublié les populations de la commune de Mechtras, dans la wilaya de Tizi Ouzou?

En effet, en ce début d'hiver rude, ces citoyens souffrent ainsi le martyre à cause du cafouillage entretenu par la Sonelgaz et l'entreprise Trigaz, chargée des travaux, quant au raccordement de leurs foyers au réseau du gaz de ville. Ainsi, plus de 150 foyers se voient non raccordés au réseau de gaz de ville alors que sa mise à terre avait été faite depuis près d'une année. La direction régionale de la Sonelgaz et l'entreprise Trigaz, se renvoient la balle. Cette situation risque de provoquer de fâcheuses situations, au demeurant légitimes des citoyens, alors que les orientations du gouvernement, quant à la satisfaction des besoins élémentaires de la population, sont claires à ce sujet et ne souffrent d'aucune équivoque. Mais ces instructions s'en trouvent malheureusement et royalement ignorées, en totale impunité, au grand dam du citoyen.