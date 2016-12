Une tortue géante à mostaganem

Une tortue géante en état de décomposition a été découverte mercredi soir sur la plage de Bahara dans la commune de Ouled Boughalem (90 km à l'est de Mostaganem), a-t-on appris jeudi des services de la Protection civile.

Une équipe de plongeurs de la Protection civile est intervenue au lieu-dit «Oued Zeguier» sur la plage de Bahara pour repêcher et transférer la tortue de 250 kg, 1,50 mètre de long et 1,20 m de large et ce en collaboration avec les services communaux de Ouled Boughalem et de l'environnement, pour ensuite l'enterrer. Cette tortue en état de décomposition est le deuxième cas du genre enregistré sur le littoral de Mostaganem cette année.