Les Olympiades des sciences au palais de la culture

Depuis vendredi dernier jusqu'à lundi prochain, le Palais de la culture d'Alger accueille une Olympiade des sciences. Cet évènement des plus importants est organisé par la Ligue des jeunes scientifiques de la wilaya d'Alger en collaboration avec la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger... L'objectif de ces Olympiades ouvertes à partir de 8 ans et qui regroupent plus de 120 participants est de diffuser la culture scientifique chez les jeunes. Elles ambitionnent aussi d'offrir un espace d'échange d'expériences pour les participants et de réfléchir sur la mise sur pied d'une passerelle avec les scientifiques professionnels.