Rachid Ghezzal se marie avant la CAN

L'international algérien de l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal, s'est marié avant-hier à une semaine du début du stage des Verts avant la CAN 2017. La cérémonie s'est déroulée à l'Hôtel de ville de Saint-Priest (Lyon), en présence des membres de sa famille et de ses amis. Reste à savoir, à présent, si Ghezzal va renouveler son contrat avec l'OL ou signer dans un nouveau club, lui qui entretient le suspense depuis plusieurs mois. Ce qui est certain c'est que le choix le plus important de sa vie, il l'a fait avant-hier. Il a d'ailleurs bien choisi le moment, car une mauvaise prestation des Verts gâcherait la fête. Donc autant s'assurer une première joie. Si la seconde arrive, c'est tout bénéfice, mais si c'est le contraire, Rachid aura été heureux!