Service national des empreintes bientôt inauguré

L'Algérie va bientôt se doter d'un Service national des empreintes. L'information en question a été donnée avant-hier par M. Kilani Zeroual, directeur de la prospection et de l'organisation auprès du ministère de la Justice.

Cette structure qui sera dotée d'un équipement ultramoderne, sera présidée par un juge. Une équipe de spécialistes multidisciplinaires veillera sur son fonctionnement.

Ladite structure constituera, selon le représentant du ministère, une banque et une base de données. Elle servira énormément les services chargés d'identification des personnes, en cas de crime, d'agression, de kidnapping et des personnes égarées.