L'hommage de Ghoulam à Bougherra

Le latéral gauche de la sélection nationale, Faouzi Ghoulam, a tenu à rendre hommage à Madjid Bougherra à l'occasion de sa retraite. «Un grand homme s'arrête, merci Bougherra pour tout ce que tu nous as apporté», a posté sur son compte Twitter le latéral gauche de l'EN et de Naples, qui retrouvera le «Magic» lors du stage de préparation pour la CAN 2017. L'ancien capitaine des Verts va intégrer le staff technique de l'EN. «Bougherra sera dans le staff avant la CAN comme entraîneur stagiaire», a indiqué le président de la FAF, Mohamed Raouraoua.