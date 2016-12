Les Douanes algériennes et tunisiennes créent des postes mixtes

Un poste frontalier mixte pilote sera prochainement créé à Oum Tboul (El Tarf) dans le cadre des efforts déployés par les administrations douanières algériennes et tunisiennes visant à lutter contre la contrebande et le crime transfrontalier, a indiqué le directeur général (DG) des douanes algériennes, Kaddour Bentahar, lors d'une visite du poste frontalier d' Oum Tboul, à El Kala. Accompagné de son homologue tunisien, Adel Benhassen, ainsi que du wali d'El Tarf et du gouverneur de Jendouba, il a indiqué que ce projet vise à renforcer les échanges d'informations et de renseignements entre les deux pays et à permettre une meilleure visibilité dans la lutte contre le phénomène de la contrebande. Il a aussi évoqué la création d'un autre poste frontalier commun à El Oued, en précisant que les douanes ont entamé la modernisation de leurs infrastructures et une mobilisation des financements nécessaires en vue de la création de ces deux postes frontaliers. La création des postes mixtes frontaliers sera généralisée, par la suite, pour toucher l'ensemble des régions frontalières.