Monseigneur Capucci arbore les drapeaux palestinien et algérien

Hilarion Capucci, 94 ans, ancien archevêque de l'Eglise grecque melkite catholique d'El-Qods et fervent défenseur de la cause palestinienne, a arboré le drapeau algérien aux côtés de celui de la Palestine lors d'une récente apparition publique. Ce religieux militant des causes justes, qui a été décoré par le président palestinien de l'Etoile d'El-Qods, est connu pour sa contribution au combat du peuple palestinien. Hilarion Capucci est né à Alep en 1922. Nommé archevêque en 1965, il sera arrêté en 1974 par la police sioniste pour avoir transporté des armes au profit de l'OLP de Yasser Arafat. Il utilisait son statut diplomatique pour acheminer dans sa voiture des grenades, des fusils et une grosse quantité d'explosifs. Condamné à douze ans de prison, il fut libéré au bout de deux ans, en 1977 sur intervention du pape Pie VI. A l'instar de Fidel Castro, Monseigneur Hilarion Capucci adresse au peuple algérien un message d'amitié en apparaissant ainsi en public avec l'emblème national.