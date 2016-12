Ronaldo: les "vrais héros" sont les enfants syriens

Pour Cristiano Ronaldo, idole de millions d'enfants dans le monde, les «vrais héros», ce sont bien les enfants syriens et pas lui, alors qu'ils sont touchés par le conflit qui ruine leur pays depuis cinq ans, affirme-t-il dans une vidéo tournée pour l'ONG Save The Children. «Bonjour, ce message est pour les enfants de Syrie.

Nous savons que vous avez beaucoup souffert. Je suis peut-être un footballeur très célèbre, mais les vrais héros, c'est vous», déclare le quadruple Ballon d'or. «Ne perdez pas espoir, le monde est avec vous. Nous pensons à vous, je vous soutiens», ajoute l'attaquant portugais, qui évolue au Real Madrid. Ce message fait partie d'une campagne lancée par l'ONG afin de récolter médicaments, nourriture et aide psychologique pour les enfants syriens. Au moins 15.000 enfants figurent parmi les plus de 300.000 personnes tuées lors du conflit en Syrie.