La révolution tunisienne disséquée dans un livre

Dans un livre qu'il vient de publier sous le titre «Tunisie une révolution en pays d'islam», Yadh Benachour, juriste, spécialiste des théories politiques islamiques et ex-président de l'Assemblée constituante tunisienne issue de la révolution du Jasmin, trace les lignes directrices de la révolution tunisienne: le contexte, la scénographie, le tempo et les retours de manivelle. Il en marque les signes les plus distinctifs: la force subversive du droit et l'exigence constitutionnelle. Ce livre est à la fois le bilan théorique et pratique d'un acteur clé du moment révolutionnaire. Il est le reflet écrit de l'action déterminante de son auteur à la tête de la Haute instance, cette chambre sans Constitution ni élections, qui fut pourtant le «Parlement» incontournable de la révolution.