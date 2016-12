Renault Algérie sort aujourd'hui sa 50 000ème Symbol

Et de 50.000 pour la Symbol. Deux ans après l'inauguration de son usine à Oued Tlélat (Oran), Renault Algérie procédera aujourd'hui à la livraison de la 50.000ème Renault deux années après l'inauguration de l'usine de Renault Algérie Production. Depuis novembre 2014, le Groupe Renault y a fabriqué plus de 55.000 véhicules, recruté et formé plus de 800 collaborateurs, intégré cinq fournisseurs locaux et atteint un taux d'intégration de 30%. Le Groupe Renault a annoncé au début de ce mois de décembre, lors de la conférence de presse du salon d'Oran, qu'il comptait introduire un troisième modèle au courant de l'année 2017 et accroître le volume de production de l'usine de Oued Tlélat à une capacité de 60 000 véhicules par an.