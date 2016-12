A Batna, des entreprises privées font du bénévolat

L'initiative est exceptionnelle, en ces temps d'austérité induite par la baisse drastique des ressources financières du pétrole. Le président de l'Assemblée populaire communale (APC) de Batna, M. Abdelkrim Maroc, a annoncé, lundi dernier, que des entreprises privées vont prendre en charge, sans contrepartie financière, les travaux de réalisation d'une voie double menant au pôle urbain Hamla1 de la ville de Batna. Le coût des travaux de réalisation de ce tronçon de 600 mètres, devant relier ledit pôle urbain jusqu'à l'échangeur de Hamla-3, est estimé à 12 millions de dinars. Il a précisé que quatre entreprises ont pris l'initiative de réaliser ce tronçon routier» gracieusement» ainsi que la partie concernant l'élargissement de l'entrée de Hamla1 à hauteur du passage à niveau et l'aménagement d'un rond-point, l'opération ayant reçu l'aval de la direction régionale de transport ferroviaire. Il y a lieu de rappeler que cette opération s'inscrit dans le cadre d'une initiative de 20 entreprises privées qui s'étaient engagées, fin novembre dernier, à financer et réaliser, à titre gracieux, plusieurs autres projets pour la ville de Batna d'un montant de plus de 120 millions DA.