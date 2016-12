Le retour du H3N2

Et la grippe refait surface. Le seuil épidémique a été dépassé durant la semaine dernière, avec plusieurs centaines de cas déclarés. L'épidémie serait particulièrement «précoce» cette année, estiment les spécialistes, qui recommandent les gestes préventifs pour limiter la transmission du virus. Le constat est que les cas de récidive seraient plus nombreux, y compris chez les jeunes. Courbatures, fièvre, nez qui coule, maux de tête, pour les patients qui n'ont pas d'autre affection, le traitement se résume à une prise de paracétamol, beaucoup d'eau et une bonne dose de patience face aux huit jours d'abattement à prévoir. Les médecins reçoivent en outre des patients qui ne voient pas l'utilité de se faire vacciner contre la grippe, même si cette vaccination est recommandée et gratuite pour les seniors. Une erreur. Même si le vaccin met 12 jours avant d'être efficace, cela vaut encore le coup de le faire car le danger est que le virus affecte des personnes âgées non vaccinées, ou des femmes enceintes. On a affaire au virus H3N2, qui est le même virus qu'il y a deux ans et qui a été particulièrement violent.