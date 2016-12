Les hommes plus infertiles que les femmes en Algérie

Les tendances de l'infertilité se sont inversées en Algérie, touchant aujourd'hui beaucoup plus d'hommes que de femmes, selon le Pr Belkacem Chafi, chef de service de gynécologie et obstétrique à l'EHU 1er-Novembre d'Oran. «Alors que, dans le passé, les problèmes d'infertilité dans le couple concernaient beaucoup plus les femmes que les hommes, aujourd'hui la gent masculine est désormais la plus touchée», a-t-il souligné. Les anomalies affectant l'organisme masculin ont été confirmées par nombre d'analyses. Le spécialiste a indiqué que le taux d'infertilité chez les couples algériens est passé de 15 à 20% au cours des 10 dernières années. En effet, sur 100 couples, 20 n'arriveraient pas à concevoir d'enfants durant les deux premières années de vie commune régulière. Parmi les facteurs qui influent sur ce handicap, il y a l'alcool et la cigarette, mais aussi d'autres facteurs tels que la pollution et le stress.