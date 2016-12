Quand un proche de Donald Trump dérape

Un homme d'affaires américain, co-président de la campagne de Donald Trump dans l'Etat de New York, Carl Paladino, a déclenché une vive polémique en souhaitant la mort du président sortant Barack Obama et en tenant des propos racistes concernant son épouse. Interrogé sur ce qu'il aimerait voir se produire en 2017, Carl Paladino a répondu espérer que M. Obama «contracte la maladie de la vache folle après avoir été surpris avec une Herford», et qu'il «meure avant son procès». Puis, questionné sur ce qu'il aimerait voir disparaître l'an prochain, l'ancien candidat républicain au poste de gouverneur de New York en 2010 a répondu: «Michelle Obama. J'aimerais qu'elle soit relâchée dans la brousse du Zimbabwe pour qu'elle vive confortablement dans une grotte avec Maxie le gorille», a-t-il déclaré à l'hebdomadaire new-yorkais Artvoice. Face aux réactions indignées par ces propos ignobles, il a publié une lettre pour affirmer que ses remarques «n'ont rien de raciste».Evidemment, il n'y a aucun lien avec le vote de la résolution au Conseil de sécurité contre la colonisation israélienne.