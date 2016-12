Un début d'émeute à "Bateau cassé" avant l'opération de relogement

Le quartier dit «Bateau cassé» situé entre Bordj El Kiffan et Bordj El Bahri, Alger Est, a été secoué lundi soir par une violente émeute, a constaté sur place un journaliste d'Algérie1. Des colonnes de fumée blanche de pneus brûlés s'élevaient dans le ciel. Un important dispositif de sécurité a été déployé sur plusieurs centaines de mètres sur l'axe Bordj El Kiffan-Bordj El Bahri. De nombreux policiers antiémeute munis de leurs boucliers ont pris position à différents endroits. Des fourgons de transport des troupes et des camions munis de canons à eau étaient visibles dans tout le périmètre. Cette montée de fièvre dans un quartier qui fut autrefois le fief du groupe radicaliste «Hidjra wa takfir», est liée à l'opération de relogement envisagée incessamment. Comme toujours, les casseurs et les mécontents déclenchent ce début d'émeute tandis que d'autres personnes dont le droit est clairement bafoué comme à El Hadjar, n'ont aucun recours autre que la résignation.