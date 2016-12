14 morts par jour en Méditerranée

Quatorze personnes sont mortes en moyenne chaque jour au cours de leur traversée de la mer Méditerranée en 2016, le bilan le plus lourd jamais enregistré, a indiqué le bureau du porte-parole du secrétaire général des Nations unies.

Le nombre total de personnes mortes en mer Méditerranée en 2016 a dépassé les 5000, a indiqué le bureau, citant les statistiques du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Le HCR a indiqué que cette situation soulignait le besoin urgent des pays d'accroître les voies d'admission des réfugiés, telles que les mesures de réinstallation, de financement privé et de réunification des familles et les bourses destinées aux étudiants.

En 2015, plus d'un million de personnes avaient tenté la traversée de la Méditerranée, dont 3771 n'y ont pas survécu.