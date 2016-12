Roumanie: pas de place pour les musulmans au gouvernement

Bucarest n'est pas Londres. Le président roumain a refusé la nomination d'une musulmane au gouvernement en opposant son veto à la nomination de Sevil Shhaideh au poste de Premier ministre. Cette candidate a eu pourtant l'aval des sociaux-démocrates et leurs alliés qui sont sortis vainqueurs des élections législatives du 11 décembre dernier. La Roumanie a ainsi raté l'occasion de devenir le premier pays de l'UE qui aurait eu à la tête de son Exécutif une personne de confession musulmane et qui plus est une femme. La capitale britannique a créé la surprise, il y a quelques mois, en portant à sa tête un maire de confession musulmane. Mais Bucarest n'est pas Londres...