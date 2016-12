Un concours pour former 6 000 aides-soignants

La direction de la formation du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a annoncé l'organisation d'un concours, aujourd'hui, pour la formation de 6 000 aides-soignants à travers le territoire national et d'un autre, le vendredi 30 décembre pour la promotion de 415 auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation. Dans une déclaration à l'APS, Mme Linda Barki, sous-directrice au ministère de la Santé, a indiqué que ces deux concours, organisés au profit de 6000 aides-soignants, et 415 auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation, s'inscrivent dans le cadre de la stratégie visant à garantir une couverture globale des besoins de l'ensemble des wilayas. Le concours programmé pour le jeudi 29 décembre en faveur des aides-soignants est le cinquième du genre organisé par le ministère de la Santé, a-t-elle précisé, rappelant que chaque promotion comptait entre 6000 et 8000 agents.