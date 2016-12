5 ans après, le patron de Mobilart est appréhendé

Le patron de Mobilart et propriétaire des fameuses quatre plus hautes tours d'Oran, Toufik Taleb, a été arrêté le 27 décembre à l'aéroport d'Alger. Accusé d'avoir transféré illégalement 690.000 euros, ce dernier était en cavale depuis plus de cinq ans. Il vivait en Espagne, avant de décider de rallier l'Algérie via Alger. Présenté au procureur de la République il a été immédiatement placé sous mandat de dépôt. Tout remonte à mars 2009, lorsque les autorités espagnoles informent leurs homologues algériennes sur un transfert suspect de fonds. Une liste comportant 43 noms, dont celui du gérant de Mobilart, avait été communiquée aux autorités algériennes sur le transfert épisodique d'importantes sommes vers l'Espagne. Dès le lancement de l'enquête, la Banque d'Algérie avait signifié aux banques primaires l'interdiction de toute opération de commerce extérieur pour Mobilart. La Brigade économique et financière d'Oran a, alors, confisqué le passeport de Taleb Toufik. Mais l'oiseau s'est «envolé» à bord de son yacht et il a fallu que, 5 ans plus tard, il passe par l'aéroport Houari-Boumediene. Son procès dévoilera-t-il toutes les zones d'ombre qui ont entouré ses projets?