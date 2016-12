Le tramway de Sidi Bel Abbès "sifflera" en avril prochain

Des tests finaux ont été effectués, jeudi à Sidi Bel Abbès, sur 4 kilomètres du tracé du tramway reliant plusieurs points au centre-ville. Ces essais ont été effectués en partant du poste de maintenance et passant par le complexe universitaire, haï Benhamouda jusqu'à la gare routière au nord. Cette opération se poursuivra jusqu'au au lieu-dit «Rocher» pour atteindre 7 km, alors que les véritables tests techniques auront lieu au début 2017. L'objectif de ces essais couronnés de succès est de corriger certaines incohérences, de s'assurer de la qualité des travaux et de lever des réserves techniques. Le tramway de Sidi Bel-Abbès sera mis en service au mois d'avril 2017 à l'issue de travaux continus de 3 ans et demi de toutes les instances concernées sans enregistrer d'entraves. Son entrée en exploitation va générer 600 à 700 emplois permanents tandis que, depuis son lancement, 2500 emplois directs et indirects ont été enregistrés.