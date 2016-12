Les Algériens connectés au deuxième rang en Afrique

Les Africains sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Selon une étude du cabinet tunisien Medianet publié début décembre, l'année 2016 se distingue par d'importantes progressions du nombre des utilisateurs des réseaux sociaux en Afrique notamment Facebook, Instagram et LinkedIn. Sur les 146 637 000 Africains ayant un compte sur le plus grand réseau social au monde, les Egyptiens représentent 33 millions avec un taux global de 37% de la population d'Egypte, soit une évolution de 15,45% par rapport à 2015. Le deuxième pays africain le plus connecté sur FB, est, on s'en doutait bien, l'Algérie. En se hissant sur la seconde marche du podium des pays africains les plus présents sur le réseau social, ce nombre de connectés représente 43% de la population totale du pays, soit une évolution de 28,82% par rapport à 2015. Celle-ci est due à la baisse des prix des téléphones intelligents, une amélioration relative des réseaux télécoms et une meilleure connectivité avec la généralisation de la 3G.