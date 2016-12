Une seconde de plus pour réveillonner

La longue nuit de la Saint-Sylvestre durera une seconde de plus cette année, un rab de temps offert aux fêtards par la planète Terre. Dans tous les pays du monde, la minute entre 23h59 et 00h00 UTC/GMT durera une seconde de plus que la normale soit 61 secondes au lieu de 60. 5. 4. 3. 2. 1. 1... Bonne année! Les pays dont les montres sont calées sur le temps universel coordonné (UTC) - plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, la Grande-Bretagne, l'Irlande et l'Islande - ajouteront une seconde de plus à leur compte à rebours pour la nouvelle année. L'Algérie, qui se trouve dans la zone GMT + 1, aura une première heure de la nouvelle année plus longue, la seconde supplémentaire se faufilant entre 0h59 et 01h00. «Cette seconde supplémentaire, ou «intercalaire», permet de raccorder le temps «astronomique» irrégulier lié à la rotation de la Terre, avec l'échelle de temps légal extrêmement stable définie depuis 1967 par des horloges atomiques».