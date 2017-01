Message de l'ANP aux "soldats de la parole"

«Nous n'avons qu'à manifester notre respect et notre estime pour l'ensemble des soldats de la parole, de l'image et du son», c'est en ces termes que la direction de la communication, de l'information et de l'orientation/état-major de l'Armée nationale populaire/MDN, a salué les médias nationaux en leur rendant hommage et en leur souhaitant une heureuse année 2017. «C'est avec estime et dévouement que nous saluons les hommes de la parole honnête et claire et de l'image expressive et correcte. Vous êtes sur les abords des paroles et tenez le doigt sur la manette de la caméra...Bravo à vous qui éclairez l'opinion publique interne et externe», est-il écrit dans le message de l'Armée qui a adressé ses remerciements «ornés d'estime et de gratitude à tous ceux qui ont contribué avec leur temps, leurs efforts, leur réflexion et leurs énergies dans l'accompagnement des activités opérées par l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, et ce par notre foi en la noblesse du message porté par les hommes et les femmes de l'information à notre cher pays».