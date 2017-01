Monseigneur Henri Teissier hospitalisé à Paris

L'ancien archevêque émérite d'Alger, Monseigneur Henri Teissier, a été hospitalisé il y a quelques jours, à Paris. Selon le journal online Algérie1, Monseigneur Teissier souffre d'une maladie coronarienne (une pathologie touchant les artères irrigant le coeur). La même source ajoute que ses médecins comptent lui placer dans les artères des stents. Âgé de plus de 87 ans, Mgr Teissier a obtenu la nationalité algérienne en 1965 et est très apprécié en Algérie pour sa simplicité, son courage et son patriotisme. Il est très attaché à son pays d'adoption, l'Algérie, où il y habite depuis 1947.