Tizi Ouzou: des zones d'activité en "congélation"

Moins de 27% des projets d'investissement implantés sur des zones d'activité de la wilaya de Tizi Ouzou ont démarré, a indiqué hier le wali, précisant que sur un total de 593 projets prévus à travers les 16 zones d'activité de la wilaya, et dont les promoteurs ont bénéficié de lots de terrains, seulement 159 sont en activité.

Pour débloquer cette situation qui «freine» l'investissement au niveau local, «La wilaya a engagé une procédure judiciaire en vue de récupérer ces lots cédés ou concédés, depuis une vingtaine d'années dans certains cas, à des investisseurs qui n'ont pas concrétisé leurs investissements», a souligné Mohammed Bouderbali qui était l'invité du journal de midi de la radio locale. M.Bouderbali a également annoncé qu'une commission de wilaya chargée du suivi des projets d'investissements portés par des promoteurs privés qui ont des difficultés à les concrétiser, a été mise en place à Tizi Ouzou, dans le but de donner un essor à ce secteur et créer de l'emploi et de la richesse. Il a expliqué que cette commission, présidée par lui-même, se réunit chaque jeudi pour étudier, au cas par cas, les projets en souffrance afin de tenter d'y apporter des solutions et permettre leur concrétisation.