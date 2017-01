Un planning pour les femmes rurales à Oran

Un nouveau programme d'accompagnement des femmes en milieu rural pour l'apprentissage de métiers, sera lancé à Oran au cours du premier trimestre 2017, a-t-on appris hier des responsables de l'association locale «Chougrani», partenaire de cette opération. «Ce programme vise à offrir une formation qualifiante pour les femmes résidant en milieu rural et qui souhaitent apprendre ou maîtriser davantage les techniques d'un créneau professionnel relevant notamment du segment traditionnel», a précisé, Mustapha Lahici, coordinateur des activités de l'association indiquée. «La préparation de gâteaux, la couture, l'élevage avicole figurent parmi les différents métiers proposés dans le cadre de cette initiative qui a aussi pour objectif de promouvoir le rôle de la femme au sein de la société, et ce, par le biais de l'affirmation et de la valorisation de ses capacités», a souligné M.Lahici.