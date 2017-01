Une taxe pour la publicité des produits importés

Les contrats portant sur la réalisation ou la diffusion de publicité sur tout produit non fabriqué localement, sont soumis à une taxe spécifique de 10%, assise sur le montant global du contrat, indique une note de vulgarisation des principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2017, émanant de la direction générale des impôts (DGI).«A ce titre, les entreprises de production de publicité sont tenues à compter du 1er janvier 2017 de prélever 10% sur le chiffre d'affaires réalisé dans des contrats se rapportant à des produits non fabriqués localement», a-t-on expliqué. Selon la DGI, les entreprises de diffusion (entreprises audiovisuelles, la presse, entreprises de diffusion spécialisées, afficheurs, etc) sont tenues à compter du 1er janvier 2017 de prélever 10% sur le chiffre d'affaires réalisé dans des contrats de diffusion se rapportant à des produits non fabriqués localement.