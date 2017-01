Ces concessionnaires revanchards...

Les revendeurs de voitures neuves voient l'année 2017, comme la plus mauvaise de leur carrière de représentants.

En tout cas, ceux qui n'ont pas investi dans l'industrie mécanique comme le prévoit le cahier des charges, broient du noir. Cela, l'opinion nationale le savait. Mais ce que l'on découvre, c'est que certains concessionnaires ne veulent pas désarmer et continuent à «financer» des reportages et même des dossiers de presse, dans une tentative de convaincre les Algériens que sans eux, l'automobile leur sera inaccessible.

En effet, des indiscrétions recueillies dans quelques showrooms parlent de campagne contre l'industrie mécanique naissante.

Tout y passera, les journaux, les télévisions et les réseaux sociaux seront utilisés pour détourner les Algériens des véhicules montés en Algérie.