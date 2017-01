Espagne: des migrants prennent d'assaut la clôture de Ceuta

Un groupe de 1100 personnes originaires d'Afrique subsaharienne qui voulaient gagner l'Europe, s'est précipité dimanche sur la clôture haute de six mètres, vers 4h00 locales (03h00 GMT), d'une manière «extrêmement violente et organisée», a indiqué la préfecture de Ceuta. Aucun d'entre eux n'a réussi à passer de l'autre côté, sauf deux migrants, grièvement blessés, qui ont été hospitalisés à Ceuta, selon la préfecture. Selon les autorités locales, une centaine d'entre eux ont réussi à grimper en haut de la clôture extérieure et y sont restés pendant quelques heures. Les enclaves de Ceuta et Melilla sont les deux seules frontières terrestres séparant l'Union européenne de l'Afrique.