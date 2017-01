L'Algérie reçoit huit chasseurs Su-30MKI russes

L'Algérie a reçu les huit premiers chasseurs de type Su-30MKI(A) en application du contrat conclu en 2015 portant livraison de 14 appareils de ce type, annonce le blog militaire russe bmpd. Assemblés à l'usine aéronautique d'Irkoutsk (Sibérie), les six avions de chasse restants seront remis à la partie algérienne d'ici 2018. Comme le précise la source, il s'agit du troisième contrat sur la livraison de chasseurs russes de ce type à ce pays nord-africain qui compte d'ores et déjà dans ses escadrilles 44 Su-30MKI(A). Au total, l'usine aéronautique d'Irkoutsk a produit 29 avions Su-30, dont 21 Su-30SM et huit Su-30MKI(A) destinés à l'Algérie. Le premier avion de ce lot a été testé le 10 novembre 2016. Le chasseur russe Su-30MK, est une version destinée à l'exportation vers l'Inde, l'avion de combat polyvalent supermanoeuvrable Su-30MKI du constructeur Irkout est lui aussi destiné à l'exportation et a été développé initialement pour l'Inde (depuis 1999, plus de 200 aéronefs sur 272 commandés ont été livrés à la partie indienne). Il y a également eu des livraisons vers la Malaisie (18 Su-30MKM).