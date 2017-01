La police US a tué près de 1000 Américains

957 personnes ont été tuées par la police aux Etats-Unis pour la seule année 2016. D'après les données publiées par Le Washington Post, 2,6 personnes en moyenne ont été tuées par la police chaque jour, dont plus d'un Afro-Américain tous les deux jours, et 160 Hispano-Américains ont été tués par la police au cours de l'année.

Bien que ces chiffres soient très élevés, ils sont toutefois inférieurs à ceux de 2015, lorsque la police avait tué 991 personnes, dont 258 Afro-Américains et 172 Hispano-Américains.

Le Washington Post s'est s'appuyé sur des reportages diffusés par les médias, des enregistrements publics, des informations relayées sur les réseaux sociaux et d'autres sources.