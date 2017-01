Touristes, ou hommes d'affaires

Selon les dernières statistiques établies par les responsables du tourisme, les touristes qui sont venus en Algérie via l'aéroport Houari- Boumediène étaient pour la plupart des hommes d'affaires, des investisseurs chinois, outre les visiteurs traditionnels parmi les Européens et les Turcs.

A cet effet, la direction du tourisme d'Alger, révèle que la capitale a accueilli 1,5 million de touristes en 2016, avant de faire le cap sur d'autres villes du pays, particulièrement Oran qui demeure la plus attractive en matière d'investissements étrangers.