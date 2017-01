285 caméras sont déjà "au travail"à Constantine

Dans le cadre d'un redéploiement du dispositif sécuritaire entamé depuis plus d'une année, on apprend que 285 caméras de surveillance sur les 3000 prévues sont opérationnelles au niveau de certains quartiers de la ville des Ponts. L'objectif visé par ce redéploiement est de réagir avec célérité aux actes des personnes suspectes qui risquent de menacer la sécurité des personnes et des biens publics. Le dispositif de mobilisation des policiers pour sécuriser les lieux et permettre aux habitants et aux commerçants d'exercer tranquillement leur activité est ainsi renforcé, dans une ville où l'ambiance est devenue morose à cause de nombreuses agressions, la plupart ayant lieu dans la nouvelle ville baptisée Ali-Mendjeli. Les citoyens espèrent, d'ailleurs, que l'opération sera achevée au cours de cette année.