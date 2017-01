El Tarf accueille son premier Salon des arts plastiques

Un premier Salon national des arts plastiques s'est ouvert, à la bibliothèque centrale Françoise Louise dite Mabrouka Belkacem d'El Tarf, avec la participation d'artistes venus de 17 wilayas. Organisé par la Maison de la culture d'El Tarf, ce premier salon, ouvert mardi dernier, a pour objectif de permettre aux plasticiens venus des quatre coins du pays, d'échanger leurs expériences et de poser les jalons d'une tradition culturelle. Cette manifestation culturelle de trois jours oeuvre également à faire émerger de jeunes talents. Une quarantaine de toiles rivalisant de beauté et de couleurs et traitant de thèmes divers consacrés à la nature notamment, y sont exposées. Ces tableaux ont attiré les visiteurs, venus nombreux, d'autant plus que la tenue de cette manifestation culturelle a coïncidé avec les vacances d'hiver, marquées par un climat des plus cléments. Au menu de ce premier Salon national des arts plastiques d'El Tarf, figurent également des ateliers dédiés à cet art en sus de tables rondes et de rencontres entre artistes.