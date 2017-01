Kissinger revient pour conseiller Trump

De prime abord, Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain et conseiller à la Sécurité nationale, et Donald Trump n'ont rien en commun. D'un côté, un vieux diplomate américain de grande envergure, expérimenté et sophistiqué, de l'autre un grossier personnage braillard, archétype de l'utilisateur de Twitter. Pourtant, lors d'une récente émission de «Face the Nation» sur CBS, Kissinger a chanté les louanges de Trump, le qualifiant de «phénomène». Le choix de ce mot pose question, car on qualifie généralement de «phénomène» un savant, un artiste, un athlète olympique ou une rock-star. Soixante ans plus tôt, le jeune Kissinger voulait familiariser les USA avec l'histoire complexe de l'Europe et introduire un style de diplomatie secrète. Il voulait que les dirigeants américains ressemblent à des diplomates sophistiqués à l'image de Metternich ou de Bismarck. Aujourd'hui, il «rassure» sur Trump dont il est devenu le gourou diplomatique.